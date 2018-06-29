Трамп ответил на вопрос о признании аннексированного Крыма российским

По мнению Дональда Трампа, экс-президент Барак Обама "потерял Крым".
Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, Трамп отметил, что в ситуации с Крымом, виноват его предшественник Барак Обама, пишет издание Politico.
По мнению Трампа, именно Обама "потерял Крым".
При этом американский лидер подчеркнул: "Президент Обама допустил это".
Напомним, ранее Трамп сообщил, о чем будет говорить во время встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
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