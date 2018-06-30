Трамп ответил на вопрос о признании аннексированного Крыма российским

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, признают ли США аннексированный Крым частью России, заявив: "Посмотрим".

Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, Трамп отметил, что в ситуации с Крымом, виноват его предшественник Барак Обама, пишет издание Politico.

По мнению Трампа, именно Обама "потерял Крым".

При этом американский лидер подчеркнул: "Президент Обама допустил это".

Напомним, ранее Трамп сообщил, о чем будет говорить во время встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.