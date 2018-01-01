Трамп предупредил Путина, что выиграет гонку вооружений — западные СМИ

Президент США похвастался подписанием крупнейшего в истории США оборонного бюджета, узнали журналисты.

Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным о гонке вооружений, узнали западные СМИ Reuters

Президента США Дональда Трампа задело заявление главы РФ Владимира Путина о том, что в российском государстве появилось новое оружие , он заявил, что, в случае начала гонки вооружений, выиграет ее.

Лидер Штатов говорил с Путиным о гонке вооружений после того, как политика переизбрали на пост президента, пишет NBC News со ссылкой на данные двух американских чиновников.

"Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", — процитировали собеседники главу США.

По словам одного из чиновников, Трамп также похвастался, что подписал оборонный бюджет американского государства в размере 700 млрд долларов, и он является крупнейшим в истории Штатов.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких фраз со стороны Трампа в ходе телефонного разговора не звучало.

"Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности, а что касается содержания разговора — мы делали сообщение по его результатам и сказали в этом сообщении всё, что считали необходимым", — цитирует Пескова RT.

Ранее Владимир Путин говорил, что в России "никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", но власти уделят необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны.