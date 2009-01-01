Неудачное путешествие. У берегов Швеции с необитаемого острова спасли капитана-россиянина

Путешественник на самодельной лодке хотел попасть в Испанию, но судно потерпело крушение.

Море, иллюстрация 41.mchs.gov.ru

Возле берегов Швециина скалистом необитаемом острове капитана-россиянина, который на самодельной лодке отправился в путешествие из Стокгольма в Испанию, но не достиг цели — судно попало в катастрофу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Издание уточнило, что лодка потерпела крушение посреди маршрута, а путешественник зацепился за кусок скалы, торчащий из воды.

"На скалистом острове он провел два дня, на протяжении которых собирал с камней мох и выкладывал им слово Help — "Помогите". Эту надпись и увидели спасатели, которые искали его с вертолета. Капитана-неудачника сняли со скалы и отправили домой", — отмечается в статье.

Ранее СМИ писали, что возле берегов испанской Барселоны в Средиземном море российский танкер столкнулся с рыбацкой лодкой, последнее судно затонуло, пропали два человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: ТСН