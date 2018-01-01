"У нас люди живут веселее, но короче". На росТВ отличились нелепой пропагандой

"Мы с вами живем в великой стране", заявил россиянам Кирилл Клейменов.

На росТВ отличились нелепой пропагандой publicist.in.ua

На российском телевидении в выпуске новостей ведущий Кирилл Клейменов сравнил продолжительность жизни в России и Европе.

По словам Клейменова, европейцы утверждают, что у них "медицина лучше и люди живут дольше, хоть и скучнее". В России же, по словам ведущего, живут "веселее, но короче".

"Конечно, мы с вами живем в великой стране. Наши космические корабли и спутники бороздят космические орбиты. Наши ракеты долетают до Сирии и ложатся точно в цель. Нет вопроса в мировой повестке дня, в котором наше мнение можно игнорировать", — сказал ведущий.

Он назвал величие "тяжкой ношей", которая оказалась "непосильной" для Западной Европы.

"Скоро, думаю, вообще политические выборы отменят за ненадобностью: зачем плодить клоунов за немаленькие деньги, если все равно все решения принимают умные люди по ту сторону Атлантики... Ну и пусть, говорят нам в ответ европейцы, зато у нас воздух чище, медицина лучше и люди живут дольше, хоть и скучнее. А у нас веселее, но короче. И вот как раз для того, чтобы у нас было долго и весело, президент издал свой очередной, но самый главный майский указ", — заключил Клейменов.

Напомним, ранее российский пропагандист заявил о нацизме в украинском обществе.

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