У Путина заверили, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Представленные новые виды вооружений — это гарантия поддержания ядерного паритета в мире.

Россия ни в какую гонку вооружений втягиваться не собирается.

Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал представление президентом РФ Владимиром Путиным новых видов оружия, сообщает ТАСС.

Пот его словам, это гарантия поддержания ядерного паритета в мире.

"Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, ибо это ничто иное, как ответные действия Российской Федерации на слом Договора по ПРО, на выход Соединенными Штатами [Америки] из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь очевидно в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации", — заявил он.

Он подчеркнул, что представленные во время послания новые виды вооружений — "это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности".

"Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается", — заверил Песков.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле усиления международной изоляции после оглашения "военной части" послания, Песков заверил, что "это неверное и гипертрофированное восприятие точки зрения президента, которое он изложил в своем послании".

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.