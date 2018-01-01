У Путина заверили, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Представленные новые виды вооружений — это гарантия поддержания ядерного паритета в мире.
Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал представление президентом РФ Владимиром Путиным новых видов оружия, сообщает ТАСС.
Пот его словам, это гарантия поддержания ядерного паритета в мире.
"Это никоим образом нельзя считать началом гонки вооружения, ибо это ничто иное, как ответные действия Российской Федерации на слом Договора по ПРО, на выход Соединенными Штатами [Америки] из Договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО, которая в свою очередь очевидно в перспективе была способна нарушить стратегический паритет, ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы Российской Федерации", — заявил он.
Он подчеркнул, что представленные во время послания новые виды вооружений — "это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности".
"Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается", — заверил Песков.
Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле усиления международной изоляции после оглашения "военной части" послания, Песков заверил, что "это неверное и гипертрофированное восприятие точки зрения президента, которое он изложил в своем послании".
Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о начале испытаний новой ракеты "Сармат" с энергетической ядерной установкой.