"Убирайся". На Венском балу активистка Femen устроила акцию протеста против Порошенко, фото

Девушка оголилась по пояс на красной дорожке.
Девушка устроила акцию протеста на красной дорожке, по которой гости следовали в здание. Об этом сообщает местное издание Heute.
"Порошенко, убирайся вон", - гласила надпись на теле активистки, которую она адресовала украинскому лидеру.
Автором и исполнителем флешмоба выступила Алиса Виноградова, известная также под именем Алиса Огонек.
Активистки Femen в комментарии Стране рассказали о мотивах своего поступка.
"Цель атаки - оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан", - сказала одна из девушек.
Напомним, президент Петр Порошенко со своей женой Мариной приехали на Венский бал, который начался 8 февраля в столице Австрии. На мероприятии присутствует много VIP-персон мирового масштаба.