"Убирайся". На Венском балу активистка Femen устроила акцию протеста против Порошенко, фото

Девушка оголилась по пояс на красной дорожке.

Полиция задержала активистку Femen на балу в Вене. Фото: Heute

Активистка женского движения Femen разделась перед гостями Венской оперы, которые пришли на бал , чтобы продемонстрировать протест против участия в мероприятии президента Украины Петра Порошенко.

Девушка устроила акцию протеста на красной дорожке, по которой гости следовали в здание. Об этом сообщает местное издание Heute.

"Порошенко, убирайся вон", - гласила надпись на теле активистки, которую она адресовала украинскому лидеру.

Фото: strana.ua

Автором и исполнителем флешмоба выступила Алиса Виноградова, известная также под именем Алиса Огонек.

Активистки Femen в комментарии Стране рассказали о мотивах своего поступка.

"Цель атаки - оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и казнокрада Порошенко. Под маской аристократа духа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан", - сказала одна из девушек.

Напомним, президент Петр Порошенко со своей женой Мариной приехали на Венский бал, который начался 8 февраля в столице Австрии. На мероприятии присутствует много VIP-персон мирового масштаба.