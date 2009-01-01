"Удобному" послевоенному миропорядку подходит конец — новый глава МИД Германии

Глава МИД ФРГ прокомментировал отношения государства с США и Россией.

Зигмар Габриэль Reuters

Новый глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что послевоенному мировому порядку , который был "удобен" для европейских государств, подходит конец.

Так Габриэль высказался в поддержку обновленной и "более сильной Европы" в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет РБК-Украина.

По его словам, отныне европейские государства должны постепенно брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности.

Кроме того, глава МИД ФРГ прокомментировал отношения государства с США и Россией.

Так, по мнению Габриэля, Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран.

При этом министр считает, что если на первый план выйдут вопросы идеологии, то могут возникнуть определенные сложности. Вместе с тем, говоря об отношениях с Москвой, глава МИД Германии подчеркнул, что Берлин не должен демонстрировать наивность в вопросах двустороннего взаимодействия.

Ранее канцлер Германии ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза сейчас находятся в критической ситуации, но готовы меняться и быть лучшими.