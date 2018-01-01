В авиакатастрофе в Польше пострадал нардеп-радикал Чижмарь

По информации коллег, политик находится в больнице.

Юрий Чижмарь находится в больнице после крушения самолета Фото: Facebook/Юрий Чижмарь

В авиакатастрофе легкомоторного самолета в аэропорту польского Жешува 9 июня пострадал депутат Верховной Рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко – Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице. Молимся за скорейшее выздоровление!", - написал в Facebook депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Фото: Facebook/Игорь Мосийчук

Как сообщает польский TVN24, во время крушения при посадке в аэропорту Жешува легкомоторного самолета пострадали три человека.

"Все люди, которые летели на самолете, получили ранения. Ранения одного человека были серьезными, и его отвезли в больницу на вертолете Службы спасения. Два других человека отправились в больницы на скорой помощи", – рассказала изданию пресс-секретарь полиции Подкарпатья Марта Табаш-Рийгель.

Отмечается, что самолет Cessna имеет украинскую регистрацию.

Из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов, однако через несколько часов восстановил работу.

Как ранее сообщалось, небольшой самолет Piper PA31 разбился у побережья Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, двое людей погибли.

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