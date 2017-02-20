В Черногории хотят провести "референдум" по крымскому сценарию — западные СМИ

Черногория стала "полем испытания для геополитической конфронтации" между Россией и Западом, говорит Князевич.

Как заявил один из инициаторов "референдума" Милан Кнезевич,"мы организуем народный, консультативный референдум, который покажет, что люди против НАТО", пишет Укринформ со ссылкой на Financial Times.

По мнению Князевича, офис которого увешан православными иконами и портретами советского маршала Георгия Жукова, Черногория стала "полем испытания для геополитической конфронтации" между Россией и Западом.

Другой оппозиционный депутат Андрей Мандич также заявил о поддержке инициативы проведения неофициального голосования по членству Черногории в НАТО (обоих депутатов прокуратура Черногории обвиняет в организации криминальной группы, которая стоит за организацией терактов во время выборов в прошлом году в октябре).

"Требования депутатов напоминают практику использования незаконных референдумов пророссийскими сепаратистами три года тому назад в Крыму и на Востоке Украины для подрыва суверенитета страны", — пишет издание.

Как сообщается, намерения оппозиции провести подобный "референдум" усиливают опасения, что Россия изо всех сил пытается остановить интеграцию Западных Балкан с Западом, поддерживая военизированные националистические группы в регионе.

Вступление Черногории в НАТО согласовали в прошлом году. Это решение должны ратифицировать все 28 стран-членов НАТО. Этот процесс пока не завершен в США, Канаде, Испании и Нидерландах. Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович выразил надежду, что его страна станет членом НАТО на саммите в конце мая.

Напомним, в конце февраля спецпрокурор Черногории Миливое Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации предполагаемой попытки госпереворота в Черногории. Москва в очередной раз отвергла эти обвинения, назвав их "голословными".

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фото: fakty.ictv.ua