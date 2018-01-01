В ФСБ заявили, что поймали Telegram-террористов, но попали в логическую ловушку - журналист

Силовики задержали преступников, которых, согласно их логике, задержать не могли.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырех членов спящей ячейки террористической группировки "Исламское государство", которые якобы пользовались запрещенным в России мессенджером Telegram

"...группа прибыла из г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram", - говорится в сообщении ведомства.

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Данным сообщением силовики сами себя загнали в логическую ловушку, отмечает российский журналист Михаил Пожарский.

"Тем временем гебня делает очередные информационные пробросы как бы в пользу пролоббированного ими решения о запрете Телеграма - дескать, смотрите, задержали террористов, которые пользовались Телеграмом! Во-первых, наверняка, эти террористы также пили воду, кушали еду и передвигались на общественном транспорте - все запрещать замучаетесь. Во-вторых, какие там террористы - это еще вопрос. Нынче и из любителей страйкбола террористов лепят - чего не сделаешь ради красивых звезд на погонах? В-третьих, имеет место логический косяк. С одной стороны гебня утверждает, будто Телеграм делает террористов какими-то неуловимыми суперзлодеями, поэтому Телеграм нужно запретить. С другой - тут же сообщает, что вот поймали террористов, несмотря на то, что они шифровались в Телеграме. Что же это получается: Телеграм никак не мешает злодеев ловить? А зачем запрещать тогда? Понятно, что владение логикой не входит в число чекистских добродетелей, но все-таки тут бы надо определиться", - написал Пожарский в своем канале Telegram.

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Как сообщалось ранее, Роскомнадзор произвел блокировку одного из четырех основных IP-адресов серверов социальной сети "ВКонтакте", Facebook, Twitter и "Яндекса".

Напомним, ранее блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber у российских пользователей. Они столкнулись с трудностями при совершении звонков и отправке фото.

До этого, вслед за Google, Роскомнадзор заблокировал для части российских пользователей из разных регионов популярный видеохостинг YouTube. Больше всего сбоев в работе YouTube было зафиксировано вечером 22 апреля (то есть с момента, когда ведомство начало блокировать IP-адреса Google), а также утром 23 апреля.

Сообщалось и о проблемах российских пользователей с доступом к Amazon. Позднее Роскомнадзор обвинили в срые работы научных сервисов.

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