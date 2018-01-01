В Германии встали на защиту "Северного потока-2"

Глава немецкого государства подчеркнул, что опасения Украины являются безосновательными.

Штайнмайер попросил украинскую сторону не переживать из-за строительства "Северного потока-2" Фото: Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместном брифинге с Петром Порошенко заявил о важности для будущего Украины результата строительства газопровода "Северный поток – 2" на немецкой территории.

"Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о "Северном потоке – 2", мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, у Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину, и для этого происходят встречи также с ЕС, и я надеюсь, в будущем они принесут результат. Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны", - сказал он. Об этом сообщает 112 Украина.

Напомним, что в Германии начато строительство немецкого участка газопровода "Северный поток – 2". Украина, страны Балтии и Польша решительно протестуют против строительства "Северного потока – 2", опасаясь дальнейшего усиления позиций России как газового монополиста в Европе.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2". По его словам, позиция США относительно российского проекта по строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлена желанием оказывать помощь Украине и продавать сжиженный природный газ в Европе.

Как известно, президент США Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram