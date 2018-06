В индийском Мумбаи пассажирский самолет рухнул на деловые кварталы (фото, видео)

В индийском городе Мумбаи на деловые кварталы города упал правительственный пассажирский самолет , совершавший чартерный рейс. Предварительной причиной авиакатастрофы назвали ошибку пилота, приведшую к столкновению со строительной конструкцией.

Как сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию, в результате авиакатастрофы погибли пилот, три пассажира самолета и один из пешеходов, которому не повезло в тот момент идти по улице.

В Управлении гражданской авиации Индии подтвердили наличие на борту самолета четырех членов экипажа - двоих пилотов и двоих техников, все они погибли.

Авиакатастрофа произошла во время тестового полета, при заходе на снижение в густонаселенном деловом квартале Гатопкар. Сейчас по этому поводу ведется официальное расследование, на месте аварии работают все соответствующие службы.

#Mumbai: A chartered plane has crashed near Jagruti building in Ghatkopar where construction work was going on. More details awaited pic.twitter.com/QvDGtJqYF3