Авиакатастрофа с украинским нардепом в Польше: стали известны подробности

Депутат-радикал Юрий Чижмарь пострадал в авиакатастрофе в аэропорту польского Жешува 9 июня. Всего было трое пострадавших украинцев. Однако на данный момент их жизни уже ничего не грозит.

Чижмарь уже выписан из больницы, пишет "Укринформ" со ссылкой на генконсула Украины в Люблине Василия Павлюка. А еще один пассажир переведен из ряшевского госпиталя в госпиталь в Рудна Мала.

Дипломату не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам инцидента, поскольку, по словам врачей, украинцы встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине не захотели.

В полиции сообщили, что самолет упал, не долетев до взлетной полосы 200 метров, из-за резкого снижения оборотов двигателя. При этом на борту Сessna были трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет. Они получили незначительные травмы.

Изучением аварии занялась польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий. Полиция допросит потерпевших, после чего те смогут вернуться в Украину.

Как ранее сообщалось, самолет Piper PA31 разбился у побережья Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, двое людей погибли.