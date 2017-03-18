В Москве на акцию по поводу аннексии Крыма согнали платную массовку и школьников — СМИ

За три часа работы участники акции получили по 400 рублей.

Митинг в Москве Скриншот видео с youtube.com

В Москве в митинге-концерте по поводу аннексии Крыма принимала участие профессиональная массовка.

Об этом идет речь в материале РБК.

Сообщается, что организаторы массовки для митинга-концерта назначили его участникам встречу в 15:00 у станции метро "Университет". "Сбор у метро, ориентиром будет белая табличка с большой буквой "М", встречать буду лично", — сообщал всем желающим организатор Андрей в объявлении, которое появилось в открытой группе "Вконтакте" "Массовки.ру" 15 марта, за три дня до фестиваля.

В объявлении сообщалось, что за три часа работы участники акции получат по 400 рублей "сразу на руки после мероприятия". Для этого нужно будет "пройти организованной колонной к месту проведения фестиваля, немного постоять и домой", отмечалось в объявлении.

Будущих участников акции у метро действительно встречали организаторы с обещанной табличкой с большой буквой "М". Всех, кто изъявил желание прийти на митинг и заработать, выстраивали в отдельную колонну у вестибюля метро "Университет".

Организаторы других колонн без опознавательных знаков — флагов и транспарантов — держали таблички с номерами. Это были номера учебных заведений: прийти на акцию обязали старшеклассников как минимум пяти московских школ, рассказали РБК пятеро школьников. К 15:30 у метро собралось не менее трехсот школьников.

Участники митинга из массовки получат от организаторов от 200 до 400 рублей, причем большая часть из тех, кто за вознаграждение пришел на акцию к МГУ, делают это не в первый раз, рассказала РБК участница митинга-концерта. "Мы и на Поклонке были [ акция 22 февраля на Поклонной горе, посвященная Дню защитника отечества], но там платили побольше — 450 рублей где-то", — утверждала участница мероприятия.

На акции, посвященной аннексии Крыма, работали 10–12 организаторов массовки, рассказал один из них РБК. "У каждого 100–150 человек записались", уточнил он. Всего у МГУ, по его подсчетам, собралось от 1000 до 1800 человек, которым было обещано вознаграждение. На вопрос о том, кто спонсирует массовку и есть ли на акции организаторы из других фирм, собеседник РБК не ответил.

На концерте, который начался в 17:00, участникам колонны "М" было предложено "немного потусоваться" и разойтись, как только все "окончательно замерзнут и надоест".

В районе 18:00 организаторы массовки вывели участников колонны за металлические рамки и, пройдя от силы 10 м в сторону Университетского проспекта, начали расплачиваться с участниками. Всех проверяли по списку из 210 фамилий. После этого каждый получал по 400 рублей из толстой пачки и приглашение "приходить еще". "Мы еще соберемся, наверное, на 9 мая, не скучайте", — напутствовали участников организаторы.

Видео: Радио Свобода.