В Москве на митинге в поддержку Путина закричали "Слава Украине", видео

Многолюдная акция прошла на стадионе "Лужники" в столице России.

На предвыборном митинге Путина присутствовали поклонники Украины. Getty Images

На предвыборной акции в поддержку кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина на трибунах московского стадиона прозвучало "Слава Украине".

Эта фраза была озвучена во время исполнения гимна Российской Федерации. Видео опубликовало "Радио Свобода" в Facebook.

На видео также запечатлены кадры, как люди получают деньги за участие в массовом мероприятии якобы в поддержку Путина.

Автор ролика также снял, что большинство участников акции покинули стадион "Лужники" сразу после выступления Путина.

Напомним, в предвыборном концерте Путина принимал участие российский певец Филипп Киркоров. В соцсети он опубликовал совместное фото с президентом РФ, которое развеселило подписчиков из-за огромной разницы в росте.