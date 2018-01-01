В Москве на митинге в поддержку Путина закричали "Слава Украине", видео

Многолюдная акция прошла на стадионе "Лужники" в столице России.
Эта фраза была озвучена во время исполнения гимна Российской Федерации. Видео опубликовало "Радио Свобода" в Facebook.
На видео также запечатлены кадры, как люди получают деньги за участие в массовом мероприятии якобы в поддержку Путина.
Автор ролика также снял, что большинство участников акции покинули стадион "Лужники" сразу после выступления Путина.
Напомним, в предвыборном концерте Путина принимал участие российский певец Филипп Киркоров. В соцсети он опубликовал совместное фото с президентом РФ, которое развеселило подписчиков из-за огромной разницы в росте.