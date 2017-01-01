В МВФ рассказали, что не так с украинской пенсионной реформой

Информацию на брифинге озвучил пресс-секретарь Международного валютного фонда Джерри Райс.

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Представители Международного валютного фонда ожидают внесения правок в законопроект об Антикоррупционном суде (во время его подготовки ко второму чтению) и закона о пенсионной реформе.

С таким заявлением в четверг, 18 января, выступил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне (округ Колумбия, США), сообщает "Интерфакс-Украина".

"Письмо, которое мы направили властям, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что они примут во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте", - сказал он.

Кроме того, Райс сказал, что создание Антикоррупционного суда – одно из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Также, добавил он, в фонде рассчитывают на внесение изменений в закон об украинской пенсионной реформе.

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - резюмировал Райс.

Напомним, ранее в Кабмине объяснили порядок выплаты пенсий украинцам с нехваткой стажа.