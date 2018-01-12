Гройсман рассказал, кого из украинцев коснется повышение пенсий

Повышение пенсий для украинцев с большим трудовым стажем запланировано на 2019 год.

Такую информацию озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочего визита в Мариуполь, сообщает телеканал "112 Украина".

Глава украинского Кабмина особо подчеркнул, что повышение выплат для данной категории пенсионеров в 2019-м будет первоочередной задачей.

"Пока еще остается задачей для нас повышение пенсии тем, у кого был большой стаж работы, но небольшая зарплата. Это следующее задание, которое будет выполнено. Мы в 2019 году эту проблему решим. Мы решим все, что необходимо для того, чтобы пенсии автоматически начали расти", - отметил он.

Гройсман также утверждает, что в пенсионной реформе не будет предусмотрена "уравниловка".

"Мы ввели дифференциацию, но мы говорим о том, что первый показатель справедливости – это, где человек работал, сколько зарабатывал, и от этого мы можем оттолкнуться, остальное будет искусственно. Мы не можем работать в "уравниловке"", - подчеркнул Гройсман.