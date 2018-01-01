В Польше работодатель бросил парализованную украинку на уличной скамейке

Информацию о вопиющем инциденте обнародовал почетный консул Украины в Познани Витольд Хоровский.

RAP

Польше работодатель после инсульта бросил парализованной на скамейке нелегально у него работавшую украинку по имени Оксана.

Соответствующее сообщение опубликовал почетный консул Украины в городе Познань Витольд Хоровский на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, после того, как у украинки случился инсульт, работодатель не стал оказывать ей медицинскую помощь, а затем вовсе вывез в соседний с Познанью город и оставил в парализованном состоянии на одной из скамеек неподалеку от автобусной остановки.

Прохожие, увидев неподвижную женщину, приняли ее за алкоголичку и вызвали полицейских.

В настоящее время украинка находится в больнице Министерства внутренних дел Польши в Познани. Для оплаты ее лечения был специально открыт сбор денежных средств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинке размололо руку на заработках в Польше.