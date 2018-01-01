В пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 4 ребенка, количество пострадавших растет: видео

На данный момент из огня спасли 26 человек.

25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар, огнем охвачен весь четвертый этаж. Его жертвами стали 4 ребенка, еще семь человек доставлены в больницу.

Как сообщают местные СМИ, возле центра паника, люди с криками выбегают на улицу без одежды. Некоторые выбрались на крышу в ожидании помощи.

На данный момент из огня спасли 26 человек.

По словам очевидцев, пожар начался в детском центре на четвертом этаже. Прежде чем вспыхнул огонь и повалил дым, люди слышали какой хлопок в игровой комнате.

В Кемерово загорелся ТЦ, в котором были детские аттракционы. Два этажа охвачены огнем. Местные СМИ сообщают о 8 погибших детях и 3 взрослых. Ужас pic.twitter.com/Ysb6jsYaaQ — Новости. Как есть (@nourlnews) 25 марта 2018 г.

Напомним, в венгерском торговом центре на Закарпатье 20 марта произошел пожар. Огонь охватил 1000 квадратных метров здания.

Ранее в Минобороны рассказали, кто ответил за смертельный пожар на полигоне "Широкий лан". Из-за трагедии на полигоне было проведено расследование.