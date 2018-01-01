В Приднестровье отреагировали на резолюцию Генассамблеи ООН по российским миротворцам

Формат миротворческой операции под эгидой РФ может измениться только после согласования с Тирасполем.

УНИАН

В МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики прокомментировали принятую Генеральной ассамблеей ООН резолюцию с рекомендацией о выводе российских миротворцев.

В ведомстве подчеркнули, что формат миротворческой операции под эгидой России может претерпеть изменения только после согласования с Тирасполем, передает "Интерфакс".

"Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - цитирует агентство сообщение ведомства.

В пятницу, 22 июня, на голосование Генассамблеи ООН была вынесена резолюция, в которой Россию призывают вывести войска из Приднестровья. Инициатором документа выступило правительство Молдовы.

"Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году", - прокомментировал принятое ГА ООН решение министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram