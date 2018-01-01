В результате взрыва на иранской военной базе в Сирии есть погибшие — СМИ

Взрыв произошел вечером 14 апреля.

В Сирии прогремел новый взрыв Reuters

В сирийском округе Алеппо в результате взрыва на иранской военной базе в Джебель-Азан погибли несколько человек.

Взрыв произошел вечером 14 апреля, среди погибших могут быть офицеры, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на собственные источники источники.

По некоторым данным погибли по меньшей мере 20 иранских офицеров. По информации газеты Haberturk, в небе над базой перед взрывом были замечены самолеты, их принадлежность не установлена.

Во время взрыва на базе находился иранский военный контингент. Сообщается, что взрыв произошел на крупном военном складе, откуда несколько дней назад были эвакуированы сирийские и иранские военные из опасений, что по объекту будет нанесет удар со стороны США.

Базу с иранскими военными атаковал истребитель (по неподтвержденным данным — израильский), или же по ней выпустили ракету. Еще по одной версии, на территории базы взорвалась взрывчатка на складе.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.