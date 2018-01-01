В России почтили память погибших активистов Майдана, фото

В Питере устроили акцию у здания генконсульства Украины.

В Питере прошла акция к годовщине трагических событий на Майдане radiosvoboda.org

В среду вечером, 21 февраля, в российском Санкт-Петербурге возле здания генерального консульства Украины состоялась акция, приуроченная к четвертой годовщине трагических событий Революции Достоинства , полицейские не мешали активистам.

К дипучреждению пришли около десяти человек, чтобы почтить память погибших во время Майдана, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на организатора акции — представительницу петербургского демократического движения "Солидарность" Ольгу Смирнову.

По ее словам, активисты передали представителям консульства синие и желтые цветы и открытку, в которой говорится, что россияне, поддерживающие либеральные и демократические ценности, осуждают власть РФ, в частности, президента Владимира Путина, за агрессию в отношении Украины.

В Питере прошла акция к годовщине трагических событий на Майдане radiosvoboda.org

Напомним, Революция Достоинства в Украине началась 21 ноября 2013 года, 20 февраля 2014-го в центре Киева силовики убили больше всего ее участников. В результате столкновений 18-20 февраля в столице погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков, Дом профсоюзов сгорел дотла. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана, их назвали Небесной Сотней.