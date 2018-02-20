День героев Небесной Сотни: Порошенко уже почтил память погибших, фото

Во вторник, 20 февраля, в Украине День героев Небесной Сотни, сегодня вспоминают погибших активистов Революции Достоинства, в Киеве президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной уже почтил память умерших.

Памятная дата введена указом главы государства от 11 февраля 2015 года №69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти героев Небесной сотни".

"Герои Небесной Сотни — настоящие ангелы-хранители Украины. Они отдали самое главное, что у них было — свои жизни — за лучшую судьбу для нас, навсегда став ориентиром для будущих поколений свободных украинцев", — говорится на странице президента в Facebook.

Напомним, 20 февраля 2014 года в центре Киева силовики убили больше всего участников Революции Достоинства. В результате столкновений 18-20 февраля в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков, Дом профсоюзов сгорел дотла. В общей сложности революционные события зимы 2013-2014 года унесли жизни более ста активистов Майдана, их назвали Небесной Сотней.