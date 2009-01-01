В США бывший пожарный поджег супермаркет ради кражи продуктов

В американском штате Флорида мужчина придумал хитрый план для кражи из супермаркета.

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В пределах американского штата Флорида экс-пожарный Кеннет Грей (Kenneth Gray) устроил возгорание в здании супермаркета сети Walmart и сбежал с тележкой, заполненной неоплаченными продуктами.

Согласно материалам дела, в супермаркете в этот момент находились супруга и ребенок Грея, сообщает портал "CBS12".

Экс-пожарный наполнил тележку товарами, оставил ее возле главного входа в супермаркет, после чего устроил поджог и спокойно скрылся.

Грею уже предъявили обвинения в поджоге и мелкой краже. Ущерб от возгорания составил 41 тысячу долларов США. Судья также официально запретил ему приближаться к любому Walmart ближе чем на 500 футов (около 152 метров).

Напомним, в ранее сообщалось о том, что в Киеве на Печерске дважды поджигали автомобили.