В США Демпартия подала иск к России, избирательному штабу Трампа и WikiLeaks

Истцы требуют, чтобы ответчики признались, что входили в сговор с целью проникновения в компьютерную сеть Демократической партии.
Демократы считают, что российское правительство, а также Wikileaks участвовали в "сговоре" с представителями штаба Трампа, сообщает The Washington Post.
Отмечается, что это было сделано с целью нанести ущерб кандидату от партии Хиллари Клинтон.
Истцы требуют, чтобы ответчики признались, что входили в сговор с целью проникновения в компьютерную сеть Демократической партии, чтобы похитить хранящуюся там информацию и распространить для воздействия на исход выборов.
Также они требуют многомиллионную компенсацию за ущерб, который партия понесла в результате взлома ее серверов. По их словам, хакерская атака сократила возможности демократов общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно работать, пишет газета. Сумму иска она не указала.
Ранее Трамп обвинил бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в говоре с Россией.
Напомним, ранее Трамп решил судьбу расследовавшей фальсификации на выборах-2016 комиссии.