В США Демпартия подала иск к России, избирательному штабу Трампа и WikiLeaks

Национальный комитет Демократической партии США подал в суд на Россию, предвыборный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, а также WikiLeaks, обвинив их в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа.

Демократы считают, что российское правительство, а также Wikileaks участвовали в "сговоре" с представителями штаба Трампа, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что это было сделано с целью нанести ущерб кандидату от партии Хиллари Клинтон.

Истцы требуют, чтобы ответчики признались, что входили в сговор с целью проникновения в компьютерную сеть Демократической партии, чтобы похитить хранящуюся там информацию и распространить для воздействия на исход выборов.

Также они требуют многомиллионную компенсацию за ущерб, который партия понесла в результате взлома ее серверов. По их словам, хакерская атака сократила возможности демократов общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно работать, пишет газета. Сумму иска она не указала.

Трамп в числе ответчиков не указан, там перечислены только лица из его окружения. Также среди ответчиков указана российская военная разведка ГРУ и бизнесмен Эмин Агаларов, певец и музыкант, первый вице-президент группы компаний Crocus Group и сын владельца компании Араза Агаларова.

Ранее Трамп обвинил бывшего госсекретаря государства Хиллари Клинтон и спецслужбы страны в говоре с Россией.

Напомним, ранее Трамп решил судьбу расследовавшей фальсификации на выборах-2016 комиссии.