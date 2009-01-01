В США призывают Трампа дать оружие Украине, он обещал разобраться

Трамп заявил, что пока не знает достоверно о том, что происходит на Донбассе, но обещал разобраться.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в реальной ситуации в Украине ему еще предстоит разобраться.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, сообщает 112 Украина.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", — сказал президент.

Трамп отрицательно ответил на вопрос ведущего, не оскорблен ли он тем, что ситуация на востоке Украины обострилась после его телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом Трамп заметил в ответ на реплику ведущего о том, что ситуация в Украине обострилась из-за "насилия со стороны пророссийских сил", что в США не знают точно, контролируются ли Россией силы Востока Украины, или нет, но обещал, что узнают.

Между тем, американский конгрессмен, председатель Комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США Мак Торнберри выразил твердую надежду, что администрация Трампа позволит поставки летального оборонительного оружия в Украину, сообщает Укринформ.

"Было невероятным разочарованием, когда администрация Обамы не пошла на это", — прокомментировал конгрессмен отказ предыдущей администрации Белого дома в запросе Украины относительно предоставления ей летального оружия для противостояния российской агрессии.

"Я надеюсь, что новая администрация сделает это", — подчеркнул Торнберри.

Он также отметил, что вопрос вооружения Украины пользуется двухпартийной поддержкой законодателей в обеих палатах американского Конгресса.

Заявление Торнберри прозвучало на фоне эскалации конфликта на востоке Украины, которая заставила новую администрацию США официально отреагировать на ситуацию.

Напомним, ранее Трамп провел телефонный разговор с Петром Порошенко, в ходе которого поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Трамп также заявил, что США готовы помогать в мирном урегулировании ситуации на украинской границе.