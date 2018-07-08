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В Таиланде началась эвакуация детей, запертых в подземной пещере

Сегодня, 12:19

Эвакуируемых детей разобьют на четыре группы, и будут вытаскивать по очереди.

спасатели пещера таиланд
Каждого эвакуируемого будут сопровождать двое водолазов фото: ABC News
В Таиланде стартовал последний этап по спасению из полузатопленной пещеры детей-игроков футбольной команды и их тренера, которые оказались заперты под землей из-за сезона дождей.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на таиландскую The Bangkok Post

Известно, что эвакуируемых детей разобьют на четыре группы, так как эвакуировать всех сразу невозможно в силу ряда причин.

Первую из них планируется вывести на поверхность к вечеру 8 июля. В процессе эвакуации каждого ребенка будет сопровождать пара водолазов. Последним пещеру-ловушку покинет тренер.


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12 игроков детской футбольной команде попали в ловушку 23 июня, отправившись на экскурсию в подземный пещерный комплекс; из-за сильных дождей выход из пещеры был затоплен. Через 10 дней поисков пропавших обнаружили - все это время они провели практически без еды.

В ходе операции по спасению детей из-за несчастного случая погиб один из волонтеров-спасателей.

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Теги:  
Таиланд, пещеры, дети, эвакуация, ловушка, затопление
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