В трех регионах Болгарии собирают подписи за присоединение к Румынии

Одной из причин таких действий активистов является высокий уровень коррупции в Болгарии.

В Болгарии хотят присоединиться к Румынии kashalot.com

В трех северо-западных регионах Болгарии собирают подписи жителей за провозглашение независимости, а затем планируют присоединиться к Румынии.

По словам организаторов, они также собираются провести референдум об отделении трех регионов — Видин, Враца и Монтана, сообщает болгарский канал "Нова телевизия".

Одной из причин таких действий является высокий уровень коррупции, заявил инициатор сбора подписей Борис Каменов.

Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее чем болгарская.

"Их судебная система гораздо демократичнее и реформированей", — сказал он.

"На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами", — отметил он, напомнив, что местное население организовало восстание против Османской империи.

Также местные жители заявили о том, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в другие области в поисках работы.

Каменов сообщил, что как только эти регионы получат независимость от Болгарии, они обратятся к Румынии с предложением о присоединении.

Напомним, ранее в Молдове приостановили полномочия Додона.