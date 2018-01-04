В трех регионах Болгарии собирают подписи за присоединение к Румынии

Одной из причин таких действий активистов является высокий уровень коррупции в Болгарии.
По словам организаторов, они также собираются провести референдум об отделении трех регионов — Видин, Враца и Монтана, сообщает болгарский канал "Нова телевизия".
Одной из причин таких действий является высокий уровень коррупции, заявил инициатор сбора подписей Борис Каменов.
Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее чем болгарская.
"Их судебная система гораздо демократичнее и реформированей", — сказал он.
"На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами", — отметил он, напомнив, что местное население организовало восстание против Османской империи.
Также местные жители заявили о том, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в другие области в поисках работы.
Каменов сообщил, что как только эти регионы получат независимость от Болгарии, они обратятся к Румынии с предложением о присоединении.
Напомним, ранее в Молдове приостановили полномочия Додона.