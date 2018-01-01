Великосветская драка. В Лондоне повздорили коты премьера и главы МИД, фото

Кот Терезы Мэй лишился в драке эксклюзивного ошейника.
Свидетелем забавного инцидента стал британский журналист Ник Диксон. Фотографии он обнародовал в Twitter.
"Драма на Даунинг-стрит сегодня утром - Ларри, кошка первого лица государства встретилась с Палмерстоном из министерства иностранных дел. Мех и воротник сорваны с кошки", - написал Диксон.
По его словам, после драки в центре Лондона кот Терезы Мэй Ларри лишился клока шерсти и ошейника с принтом в виде британского флага. О потерях Палмерстона журналист не сообщил.
Как ранее сообщалось, в киевский рыбоохранный патруль взяли "на службу" кошку по кличке "Ася Рамисовна", которую в соцсети уже прозвали спецаггент "Кетмен".