Венгрия в третий раз заблокировала Комиссию Украина-НАТО

Будапешт выражает претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании.

Глава МИД Венгрии объявил о намерении сорвать встречу Порошенко с представителям НАТО в Брюсселе.

Заседание Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел отменили из-за вето Будапешта. Накануне глава МИД страны Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать участие президента Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания Комиссии Украины с НАТО на министерском уровне, выражая таким образом претензии относительно языковой статьи украинского закона об образовании, пишет Укриноформ со ссылкой на источник в евроатлантических дипломатических кругах.

10 февраля Венгрия использовала право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО в оборонной сфере.

Прежде чем использовать вето, в МИД страны опровергли утверждения о том, что во время двусторонних политических консультаций между заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром и статс-секретарем МИД Венгрии Левенте Мадьяром по закону Украины "Об образовании" удалось достичь договоренности.

Напомним, напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией возросло из-за принятия закона об образовании, который определяет украинский языком образовательного процесса.

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