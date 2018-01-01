За обстрелы мирного населения Сирии военные преступники однажды предстанут перед судом – ООН

В международной организации назвали обстрелы гражданских в Восточной Гуте военными преступлениями.

Восточную Гуту продолжают атаковать, несмотря на объявленное временное перемирие Reuters

Бомбардировки и обстрелы гражданских в Восточной Гуте и других районах Сирии могут иметь признаки военных преступлений.

Такое заявление сделал 2 марта во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве верховный комиссар ООН Зейд Раад аль-Хусейн, сообщает DW.

"То, что мы видим в Восточной Гуте и других местах в Сирии, является вероятно военными преступлениями и преступлениями против человечности", - заявил он.

По словам аль-Хусейна, однажды виновные в этих преступлениях будут идентифицированы и привлечены к ответственности.

"Жернова правосудия, возможно, и медленные, но они крутятся", - подчеркнул верховный комиссар ООН.

Он добавил, что, несмотря на перемирие для Восточной Гуты, гражданские сообщают о продолжении обстрелов.

По данным наблюдателей, за последние недели в Восточной Гуте погибло не менее 500 гражданских лиц. В районе, со всех сторон заблокированном правительственными войсками Башара Асада, находятся около 400 тысяч сирийцев, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Напомним, Совет безопасности ООН 24 февраля единогласно одобрил резолюцию, согласно которой на 30 дней в Сирии будет введен режим прекращения огня.