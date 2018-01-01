"За Жириновского". На Собчак напали в центре Москвы

Инцидент произошел на праздновании дня рождения Михаила Горбачева.
Соответствующее она опубликовала на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Толкнул — я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского!"", — говорится в тексте.
Собчак также добавила, что на место инцидента вызвали патруль полиции.
Позднее российские журналисты опознали в нападавшем Алана Дзуцева - личного помощника председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время дебатов нецензурно обругал Ксению Собчак. Та в ответ облила его водой.