"За Жириновского". На Собчак напали в центре Москвы

Инцидент произошел на праздновании дня рождения Михаила Горбачева.

Ксения Собчак "Правдоруб"

В Москве на телеведущую и кандидата в президенты РФ Ксению Собчак совершил нападение мужчина - во время мероприятия, посвященного 87-летию экс-генсека и президента СССР Михаила Горбачева.

Соответствующее она опубликовала на собственной странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Толкнул — я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского!"", — говорится в тексте.

Twitter



Собчак также добавила, что на место инцидента вызвали патруль полиции.

Позднее российские журналисты опознали в нападавшем Алана Дзуцева - личного помощника председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время дебатов нецензурно обругал Ксению Собчак. Та в ответ облила его водой.