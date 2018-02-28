Запрещенный в Украине режиссер рассказал о ненависти Михалкова к детям и отношении к женщинам

Режиссер Никита Михалков рассказал о конфликте с отцом.

Никита Михалков. mk.ru

На днях исполняется 105 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Михалкова.

Почтить память отца и дедушки собрались Никита Михалков, которому СБУ запретила въезд на территорию Украины, и его сыновья Артем и Степан, а также Егор Кончаловский, чтобы вспомнить о родном им человеке, пишет "Московский комсомолец".

Режиссер Никита Михалков рассказал о конфликте с отцом. Он вспомнил, как однажды пренебрежительно отозвался о стихах отца, когда они ехали в машине. Тот высадил сына, заявив, что "они тебя кормят. Вон отсюда!". Ему пришлось пройти пешком 20 километров.

Он также отметил, что система воспитания у отца была жесткой и только во взрослом возрасте, говорит Михалков, осознал гениальность отца.

"Он детей ненавидел, как дети ненавидят друг друга. Его стихи лишены взрослой оценки. Сколько времени прошло, сколько правительств сменилось, а его стихи живут, потому что лишены назидательности. Недавно я открыл его стихи — в них бриллиант за бриллиантом. Какие они смелые и удивительные", — подчеркнул Михалков.

По словам Никиты Михалкова, у его отца был колоссальный иммунитет, и он никогда не врал, верил в то, что говорит. Поэтому и написал в книге музея Сталина в Гори: "Я ему верил. Он мне доверял".

"Что ты чувствуешь, когда видишь женщин, с которыми у тебя был роман?" — спрашивал сын у отца. "Ужас", — отвечал он. В этом был весь Михалков.

"Он был царедворцем. Но для него власть была крестом, а не мечтой. Он любил награды, надевал и говорил: "Лучше на груди, чем на подушке впереди". И никогда не терял чувства юмора и самоиронии", — добавил режиссер.

Напомним, Никита Михалков внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.