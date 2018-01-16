Режиссер Михалков, ведущий Шепелев и рэпер "Баста" угрожают нацбезопасности Украины — Минкульт

Известный российский режиссер Сергей Михалков внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ №55, за подписью министра культуры Украины Евгения Нищука, опубликован на сайте Минкульта.

Отметим, что в список также внесены еще три человека — солист группы HI-FI Дмитрий Фомин, белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев и российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом "Баста").

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатолиевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", — говорится в тексте приказа.

Отмечается, что соответствующий приказ был издан, в частности, на основании обращения Службы безопасности Украины от 4 января 2018 года.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию нашей российскому режиссеру Никите Михалкову.