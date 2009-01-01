Запрос на перемены. Российский эксперт предупредил о революционных настроениях в РФ

В РФ экономический кризис закончился, но широкомасштабный экономический подъем не наступил, отметил Федоров.

Акция протеста в Москве Reuters

В скором времени в России могут активно проявиться революционные настроения

Такое мнение высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, сообщает ТАСС.

По словам Федорова, в РФ экономический кризис закончился, но широкомасштабный экономический подъем не наступил, поэтому в России наблюдается новая фаза — "неуверенность в завтрашнем дне", которая является "опасной", поскольку "революционные настроения появляются не в ситуации кризиса, а когда кризис закончился и становится лучше".

"В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены", — сказал эксперт, добавив, что "сегодня запрос на стабильность уходит на периферию".

Валерий Федоров отметил, что сегодня политическая борьба в РФ "идет за то, чей образ перемен возобладает".

"Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года", — подытожил глава ВЦИОМ.

Напомним, ранее брат Немцова назвал, что уничтожит режим Путина.