"Защищали страну от агрессии России". В Госдепе США назвали самый кровавый месяц для солдат Украины в 2018-м

США призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, отметила представитель Государственного департамента.

В 2018-м май был самым кровавым месяцем для украинских солдат, сообщила Хизер Нойерт Facebook.com

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт сообщила, что в 2018 году май был самым кровавым месяцем для солдат Украины, которые защищали свою страну от российской агрессии

В мае были убиты десять украинских воинов, а 91 — ранен, говорится на странице представителя ведомства в Twitter.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат… Соединенные Штаты… призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", — отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала антитеррористической операции (спецоперация стартовала в апреле 2014-го, в конце апреля текущего года вместо нее началась операция Объединенных сил) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.

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