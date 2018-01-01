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"Защищали страну от агрессии России". В Госдепе США назвали самый кровавый месяц для солдат Украины в 2018-м

Сегодня, 10:49

США призывают РФ вывести свои войска с Донбасса, отметила представитель Государственного департамента.

АТО, каска
В 2018-м май был самым кровавым месяцем для украинских солдат, сообщила Хизер Нойерт Facebook.com
Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт сообщила, что в 2018 году май был самым кровавым месяцем для солдат Украины, которые защищали свою страну от российской агрессии.

В мае были убиты десять украинских воинов, а 91 — ранен, говорится на странице представителя ведомства в Twitter.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат… Соединенные Штаты… призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", — отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала антитеррористической операции (спецоперация стартовала в апреле 2014-го, в конце апреля текущего года вместо нее началась операция Объединенных сил) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения

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Теги:  
Хизер Нойерт, Донбасс, Россия, войска, Украина, военные, потери, май, агрессия
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