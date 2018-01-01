"Затеяли русофобию". Трамп решил по делу Скрипаля выслать 60 росссийских дипломатов из США - СМИ

Кроме того, было принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

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Власти США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов − из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Такое сообщение опубликовано новостное агентство Associated Press. Данное решение утверждал лично президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

Также известно, что решение о высылке дипломатов коснется в том числе предполагаемых 12 сотрудников российской разведки из миссии РФ при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Напомним, ранее о выдворении российских дипломатов из-за дела Скрипаля заявил президент Украины Петр Порошенко.