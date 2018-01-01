"Затеяли русофобию". Трамп решил по делу Скрипаля выслать 60 росссийских дипломатов из США - СМИ

Кроме того, было принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.
Такое сообщение опубликовано новостное агентство Associated Press. Данное решение утверждал лично президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.
Также известно, что решение о высылке дипломатов коснется в том числе предполагаемых 12 сотрудников российской разведки из миссии РФ при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Напомним, ранее о выдворении российских дипломатов из-за дела Скрипаля заявил президент Украины Петр Порошенко.