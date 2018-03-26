Порошенко: Украина выдворяет российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Украина выдворит российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая пошла на такой шаг после отравления в Соллсбери шпиона Сергея Скрипаля и его дочки.

С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порогенко, отметив, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", — говорится в заявлении президента.

Следующим шагом Порошенко предложил увеличить цену для Москвы за совершенные международные преступления, включая через усиления персональных, финансовых и экономических санкций.

Ранее в понедельник, 26 марта, в Польше вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов. Аналогичные действия собираются применить Литва и Европейский союз, где, по данным СМИ, на отравление Скрипаля готовят жесткий ответ.