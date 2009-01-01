Жириновский подстрекал к войне. В Литве запретили трансляцию российского телеканала

Жириновский в эфире подстрекал к войне, разжигал ненависть и нетерпимость между народами.

Владимир Жириновский. bild.de

Сегодня, 2 октября, в Литве вступил в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала "ТВЦі". Причина запрета — подстрекательство к войне и разжигание ненависти депутатом Госдумы Владимиром Жириновским.

Литовская комиссия по телерадиовещанию приняла решение о приостановлении ретрансляции две недели назад, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов, сообщает Delfi.

Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.

"Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Государственной Думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами. В программе Жириновский говорил об оккупации Украины и Приднестровья", — говорится в сообщении.

Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и принимали участие в заседании комиссии, нарушения не признали.

Литва за нарушение начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Ретрансляция "ТВЦі" в этом году уже останавливалась на месяц — в апреле комиссия установила, что в программе "В центре событий с Анной Прохоровой" о событиях 13 января 1991 года в Литве была представлена клеветническая информация.

Стоит отметить, что "ТВЦі" принадлежит российской государственной телевизионной компании "ТВ центр".

Напомним, украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире телеканале "Россия 1" жестко ответил российским пропагандистам, которые обвинили Украину в ненависти к РФ.