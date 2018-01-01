Журналист объяснил разницу реакций на революцию Саргсяна и Януковича

Политический обозреватель убежден, что причина в самоидентификации руководителя государства, как гражданина страны.

Портников рассказал, почему Саргсян по политическим поступкам - не Янукович Reuters

Журналист Виталий Портников охарактеризовал разницу между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном , который отреагировал отставкой на протесты, и экс-президентом Украины Виктором Януковичем, который решился на кровавую развязку революции.

"Саргсян имеет больше влияния, чем имел Янукович. Просто он чувствует себя армянином. А армянин может просто не хотеть стрелять в своих, даже когда на весах сохранения власти. А Янукович никогда не чувствовал себя Украинской. Как и Азаров, Медведчук, Левочкин, Табачник…", - написал автор в Facebook.

Портников отметил, что бывшее руководство страны было "чужими людьми" для украинцев, поэтому сценарий Армении по время Революции достоинства был невозможен.

Напомним, демонстрация против избрания в Армении премьер-министром Сержа Саргсяна, которая приобрела масштабы "бархатной" революции, вызвала реакцию пользователей соцсетей. Журналист Александр Тверской написал, что россияне "должны скомкать свои бумажные самолетики, запихнуть их себе в рот - давиться, заламывать руки и выть".

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