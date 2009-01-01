Боевики ЛНР на Бахмутке готовят ударный кулак — гонят живую силу, пушки и бронетехнику

Командование 2-го АК создает ударную тактическую группу с попыткой решить "проблему Бахмутки".

Бронетехника боевиков, иллюстрация Reuters

Командованиепродолжает усиливать подразделения 14-го БТрО "Призрак", занимающие позиции в "Желобовском углу".

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, силами и средствами 2-й омсбр через Голубовку (быв. Кировск) — на северо-восточной окраине посёлка в сумерках наблюдалась переброска четырех бронемашин (2 БМП-1, 1 БРМ-1К и 1 МТ-ЛБ) и двух "Уралов", двигались в сторону Донецкого.

Ранее оккупанты в период обострения у Желобка усилили этот участок живой силой и бронетехникой и оставили данные силы и средства на этом участке, на замаскированных позициях за Бахмутской трассой в балках и перелесках; также в районе Голубовского и Дачного фиксируется ствольная артиллерия и 120-мм миномёты оккупантов (также на замаскированных позициях).

Учитывая данные факты и нынешние переброски, вполне возможно, командование "2-го АК создает на данном участке некую ударную тактическую группу с дальнейшей попыткой решить "проблему Бахмутки" — срезать плацдарм украинских войск у Крымского, атаковав позиции ВСУ у Светличного и Причепиловки и прижав подразделения украинских войск, обороняющиеся у Крымского, к реке Северский Донец.

Аналитиков настораживает нынешнее прибытие так называемой "проверочной комиссии" из кадровых офицеров ВС РФ в расположение 2-й бригады 2-го АК — вполне возможно, данные российские офицеры под легендой "инспекции" прибыли для подготовки подобной наступательной операции оккупантов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что двумя месяцами ранее боевики ЛНР на Бахмутке понесли огромные потери.