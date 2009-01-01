Боевики обстреливали позиции ВСУ из тяжелого вооружения, два наших воина ранены

Боевики обстреливали украинские позиции на всех направлениях из тяжелого вооружения.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. 112.ua

Боевики снова увеличили количество обстрелов в зоне проведения АТО на Донбассе , 51 раз поливая огнем украинские позиции на всех направлениях в том числе и из тяжелого вооружения. В результате боевых действий два бойца ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов 120 и 82 мм боевики неоднократно вели огонь по Красногоровке, Марьинке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское. По Новотроицкому и Широкино также огонь вели и снайперы.

На Луганском направлении из 122 мм артиллерии, минометов 120 и 82 мм террористы вели огонь по Троицкому. Также из минометов различных калибров они били по Новозвановке и Попасной. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Крымскому, Троицкому, Новозвановке, Новоалександровке, а также по Станице Луганской, где должно было состояться разведение сил.

На Донецком направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Авдеевке, Зайцево и Опытному. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому — БМП.

Напомним, ранее генерал армии Николай Маломуж заявил, что в зоне АТО на Донбассе есть 18 стратегических точек, где боевики и российские войска могут начать масштабные операции или системные провокации.

видео: Військове телебачення України