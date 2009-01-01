Чубаров резко ответил Собчак по Крыму: хотите поговорить

Чубаров предлагает Собчак поговорить о Крыме после возвращения полуострова в состав Украины.

Рефат Чубаров. 112.ua

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров резко ответил на заявление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак по оккупированному Крыму.

По его мнению, Украине не нужно отвлекаться на предложения по Крыму подобные тому, что прозвучали из уст Собчак, а все дискуссии следует вести лишь после возвращения полуострова под контроль Киева, пишет Обозреватель.

"Нам не надо вовлекаться в эти обсуждения и дискуссии. У нас одна позиция — Крым возвращается под суверенитет Украины. А потом можно спросить: "Какие у вас были предложения? Хотите поговорить — давайте поговорим". Но только после возвращения Крыма в состав Украины. До этого времени пусть они дискутируют между собой", — подчеркнул Чубаров.

Напомним, Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

Ранее она заявила, что оккупированный Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства. Собчак считает, что "Украина — важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений — "самая главная задача".

Читайте также на "Главреде": Третья сила? К чему приведёт вступление Ксении Собчак в президентскую кампанию.

А также по теме мнения экспертов для "Главреда": Выборы без выбора, или В чем интрига президентской гонки в России