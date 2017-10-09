Экс-депутат Госдумы назвал интересные факты о заказчике убийства Вороненкова

Тюрин — известный вор в законе. Он глава "Братской" ОПГ и один из самых могущественных криминальных авторитетов в Сибири.

Убийство Вороненкова в Киеве, иллюстрация. Reuters

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"Тюрин — известный вор в законе. Он глава "Братской" ОПГ и один из самых могущественных криминальных авторитетов в Сибири. То есть довольная серьезная фигура в воровском мире. Естественно, что, будучи таким игроком, он имел взаимоотношения со спецслужбами. Кроме того, у нас есть прямая информация, что он знаком с господином Феоктистовым (Олег Феоктистов, генерал ФСБ, — ред.) — человеком, который больше всего угрожал Денису, был его врагом и имел 100-процентный мотив для покушения. Поэтому мы думаем, что именно такая цепочка должна была сработать. Хотя это предположение, и для этого нет жесткой, твердой информации", — сказал Пономарев.

Также он уточнил термин "заказчик", который украинские правоохранители применили по отношению к Тюрину.

"По российскому законодательству, у нас может быть три уровня соучастия в убийстве: исполнитель, организатор и заказчик. Заказчик — это инициатор всей истории, а организатор — тот, кто непосредственно все свел вместе. Соответственно в российской терминологии Тюрин — организатор. Поэтому правильнее его называть организатором, а заказчиком является кто-то из спецслужб, кто мог Тюрина об этом настоятельно попросить", — отметил российский политик.

Как известно, Мария Максакова считает, что у Тюрина не было достаточно оснований для убийства Вороненкова.

Напомним, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова. Следствием установлена причастность к совершению преступления 5 человек: один из них умер, двое задержаны, еще двое разыскиваются. Заказчиком преступления Луценко назвал бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Ему уже сообщено о подозрении в рамках ряда статей Уголовного кодекса. Луценко добавил, что ГПУ будет просить об экстрадиции Тюрина, а также не исключает объявления его в международный розыск и заочного осуждения.

В рамках производства были допрошены более 350 свидетелей, обработаны сотни записей камер видеонаблюдения, их объем составил почти 3 терабайта. Также проведено 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено почти 30 судебных экспертиз.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.