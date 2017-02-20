Экс-советник Путина: возвращение Донбасса и Крыма в Украину неизбежно

Украина вернет себе захваченные территории, но это "произойдет не при президентстве Путина", заявил Илларионов.

Об этом рассказал бывший советник российского президента Андрей Илларионов в интервью "Апострофу".

"И Донбасс, и Крым являются оккупированными территориями. Их возвращение в Украину неизбежно. Единственное, что мы знаем точно, это то, что эти территории вернутся в состав Украины", — заявил он.

"После 1945 года принцип нерушимости международных границ и суверенитета стал одним из основополагающих принципов международного права, в Европе точно. Чего мы пока не знаем, когда это произойдет, при каких условиях, какая конкретная схема или модель будет использована. Мы знаем и другие примеры из истории.

Оккупация Восточного Тимора Индонезией длилась 20 с лишним лет. А затем индонезийские войска были выведены, и Восточный Тимор стал независимым. Кувейт был оккупирован иракскими войсками и аннексирован. А через семь месяцев иракские войска оттуда ушли, и Кувейт восстановил свою независимость", — говорит экс-советник президента РФ.

По его мнению, Украина вернет себе захваченные территории, но это "произойдет не при президентстве Владимира Путина"

Он также отметил, что милитаризации Крыма — это угроза прежде всего Украине.

"…в деле возвращения Крыма милитаризация Крыма не имеет большого значения, поскольку возвращение — это правовое решение. И это означает лишь то, что гигантские средства, которые сейчас вложены в милитаризацию Крыма, в строительство баз, укреплений, размещение ракет и так далее, — это все выброшенные для российского бюджета деньги.

Не знаю, что украинская власть с этим будет делать, когда получит эти территории. В Москве тогда будет другое правительство, которое по-другому будет смотреть на окружающий мир. Будущая Россия не будет представлять угрозы для Украины, и нормальные отношения между Украиной и Россией будут восстановлены", — считает Илларионов.

Напомним, блогер Юрий Христензен рассказал, как можно за две недели вернуть Украине оккупированный Донбасс.