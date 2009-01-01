Гешефты во время войны. Почему кремлевские олигархи прекрасно чувствуют себя в Украине

Украина должна ввести реально жесткие санкции против российских олигархов, говорит Игорь Эйдман.

Владмир Путин и Александр Бабаков kremlin.ru

Несмотря наза аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, российский капитал вольготно чувствует себя в Украине. А в это время украинские власти показательно борются с российскими соцсетями, фильмами, книгами и гастролерами.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Разве можно представить, что во время Второй мировой войны какая-нибудь Лени Рифеншталь ездила со своими фильмами на гастроли в Америку? Это невозможно", — говорит политический эксперт.

"Но, с другой стороны, я вижу, что за всеми этими показательными акциями скрывается огромная проблема. Да, борются с российскими фильмами, соцсетями и т.д. Но при этом российский крупный бизнес, в том числе очень близко стоящий к Кремлю и имеющий ресурсы для различных политических провокаций, совершавший преступления против Украины, по-прежнему прекрасно чувствует себя в Украине", — подчеркнул социолог.

"Назову только одну фамилию — Бабаков, олигарх, который является спецпредставителем Путина по взаимодействию с "соотечественниками за рубежом". Он же владеет в Украине гостиницами, в том числе и той, рядом с которой убили [экс-депутата Госдумы Дениса] Вороненкова, а также энергетическими предприятиями и многим другим. Он — под европейскими санкциями, а в Украине чувствует себя прекрасно и даже расширяет свою бизнес-империю!" — заметил автор книги "Система Путина".

"Это говорит о том, что правящая российская и украинская финансово-бюрократическая олигархия ведёт себя так: война войной, а обед по расписанию. Они продолжают делать свои общие гешефты несмотря на войну. А украинские олигархи и чиновники отвлекают внимание населения от своих сделок с Россией такими вот показательными действиями — мол, вот какие мы крутые, запретили "Одноклассники". Лучше бы они ввели реально жесткие санкции против российских олигархов в Украине", — резюмировал Игорь Эйдман.

Напомним, ранее российский социолог заявил, что в авторитарной полицейской стране не может быть демократических выборов.

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фото: kremlin.ru