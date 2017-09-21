Главарь ЛНР готовится бежать в Россию и копит деньги — генерал

Легендарный командир 93-й бригады говорит, что Плотницкий сейчас копит деньги, переводит их на различные счета и вывозит из ЛНР.

Игорь Плотницкий facebook.com/tvzvezda

Такое заявление сделал легендарный командир 93-й бригады, командующий силами оперативно-тактической группировки "Луганск" генерал-майор Олег Микац в интервью "Апострофу".

"В Луганской области для них главное — бизнес, отжимание бизнеса, магазины, зарабатывание денег, словом. Остальное Плотницкому, по большому счету, безразлично. Несмотря на то, что здесь есть россияне, несмотря на то, что он там рассказывает, что они типа "республику" строят, несмотря на "мы – ЛНР, великая наша страна" — несмотря на все это, он знает, что он здесь не останется", – заявил Микац.

По его словам, Плотницкий сейчас копит деньги, переводит их на различные счета и вывозит из ЛНР.

"Делает все для того, чтобы в один момент сказать: "Ну, все, пока", развернуться и уехать. А вы, мол, дураки, которые меня поддерживали, дальше живите здесь. Со всеми достижениями "русского мира": затопленными шахтами, вывезенными заводами, продуктами, которые в четыре раза дороже, чем у нас", — подчеркнул Микац.

Ранее генерал заявлял, что Россия "использует и выбросит" самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

фото: facebook.com/tvzvezda/