Главный урок Второй мировой в том, что сумасшедший диктатор должен быть наказан - Яценюк

Украинцы не позволят переписать свою историю, заявил лидер Народного фронта

Арсений Яценюк, лидер "Народного фронта". Народный фронт

Каждый диктатор , который совершает преступления против человечества и мира, должен быть наказан, и это главный урок Второй мировой войны.

Об этом в своем сообщении на Facebook написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 8 мая, в День памяти и примирения.

В этот день, когда мы вспоминаем о жертвах нацизма, подчеркнул Арсений Яценюк, стоит помнить, что "сталинский советский режим был таким же виновником во Второй мировой войне": "Замысел двух диктаторов заключался в совместном порабощении всей планеты. Они вместе начали эту трагическую и разрушительную авантюру".



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В те годы украинцы воевали против кровавых диктаторов на всех фронтах – в Украинской Повстанческой армии, в Красной армии, в армиях стран-членов антигитлеровской коалиции, в Европе и в Азии, написал он.

"Мы никому не позволим переписывать историю, перечеркивать подвиг украинского и других народов, присваивать победу над нацизмом, которую одержали народы антигитлеровской коалиции, и тем более прикрывать ею агрессию и захват чужих земель сейчас. Каждый агрессор должен быть остановлен, осужден и наказан. Таким является главный урок Второй мировой. К сожалению, Сталину удалось избежать тогда ответственности вместе с Гитлером. И это имело огромные негативные последствия для человечества во второй половине ХХ века. Советская империя продолжала свою преступную и кровавую деятельность по всей планете", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Важно сделать выводы для наших времен, отметил он: "Каждый сумасшедший диктатор, который совершает преступления против человечества и мира, должен быть осужден и наказан".

"Сегодня же вспомним всех, кто боролся с нацизмом. Помянем тех, кто погиб, отдав свою жизнь за победу. Поклонимся светлой памяти тех, кто пал, защищая Отечество в наши дни. Вечная и светлая им память. Почет тем, кто защищает независимость и свободу Украины в эти минуты. Мы выдержим вызовы судьбы и защитим наше будущее", - написал лидер "Народного фронта".

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